В Индии 26 человек погибли от ударов молний

10:51, 30 мая 2017
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В индийском штате Бихар в результате ударов молний погибли 26 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местных чиновников.

В Индии почти 20 человек погибли от ударов молний

26 человек погибли в результате ударов молний, еще шестеро погибли в результате обрушения стен зданий во время штормового ветра.

По предварительным данным, ветер повредил около 250 домов в десяти районах штата Бихар.

Отмечается, что жертвами стали в основном фермеры и бездомные.

Напомним, в Чили 11-летний ребенок погиб от удара молнии.

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