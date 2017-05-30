В Индии 26 человек погибли от ударов молний

В индийском штате Бихар в результате ударов молний погибли 26 человек.

Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местных чиновников.

Читайте также В Индии почти 20 человек погибли от ударов молний

26 человек погибли в результате ударов молний, еще шестеро погибли в результате обрушения стен зданий во время штормового ветра.

По предварительным данным, ветер повредил около 250 домов в десяти районах штата Бихар.

Отмечается, что жертвами стали в основном фермеры и бездомные.

Напомним, в Чили 11-летний ребенок погиб от удара молнии.