Число жертв урагана в Москве и Подмосковье увеличилось до 14 человек

09:49, 30 мая 2017
1316
0

В результате урагана, который прошел 29 мая в Москве и Подмосковье, погибли 14 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек

"На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек - 11 в Москве и трое в Московской области", - цитирует Петренко ТАСС.

Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что среди погибших один несовершеннолетний. 

Напомним, в понедельник, 29 мая, Москву и Подмосковье накрыл шквальный ветер с дождем и градом. В результате были повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей