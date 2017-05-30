Число жертв урагана в Москве и Подмосковье увеличилось до 14 человек

В результате урагана, который прошел 29 мая в Москве и Подмосковье, погибли 14 человек.

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Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек - 11 в Москве и трое в Московской области", - цитирует Петренко ТАСС.

Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что среди погибших один несовершеннолетний.

Напомним, в понедельник, 29 мая, Москву и Подмосковье накрыл шквальный ветер с дождем и градом. В результате были повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры.