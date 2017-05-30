В результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек
Почти 170 человек пострадали в результате урагана в Москве (РФ), 146 из них были госпитализированы.
Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Ураган в Москве повредил Кремль (видео)
"Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов", - цитирует Хрипуна ТАСС.
На данный момент 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка, остаются в больницах.
"В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, но состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое", - добавил Хрипун.
Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.
В свою очередь главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сообщил, что в этом лечебном учреждении находятся восемь пострадавших от урагана, трое из них были прооперированы по жизненным показаниям.
"Три человека остаются в реанимации в тяжелом и стабильном состоянии, состояние пяти оценивается как средней степени тяжести", - сказал Шабунин.
Напомним, в понедельник, 29 мая, Москву и Подмосковье накрыл шквальный ветер с дождем и градом. В результате погибли по меньшей мере 11 человек.
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