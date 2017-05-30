В Киеве сегодня днем до +26°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 мая, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +28°.

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