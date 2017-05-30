В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:02, 30 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Украине практически без осадков, местами потеплеет до +28°.

В Украине сегодня будет жарко / Sergey Zozula, panoramio
В Украине сегодня будет жарко / Sergey Zozula, panoramio

На востоке практически без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.

Погода на неделю: в Украину придет летняя жара с грозовыми дождями (карта)

На западе Украины во вторник местами пройдут дожди с грозами, днем до +28°.

В северных областях без осадков, температура до +26°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +28°.

Прогноз на 30 мая / УНИАН
Прогноз на 30 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 мая – Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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