Москву накрыл мощный ураган: 11 погибших, полсотни раненых и уничтоженная инфраструктура (фоторепортаж)
Шквальный ветер срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны, валил рекламные щиты и остановки общественного транспорта.
В понедельник, 29 мая, Москву и Подмосковье накрыл шквальный ветер с дождем и градом. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, более 50 получили травмы. Об этом сообщает Meduza.
В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек (фото, видео)В результате были повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры. Очевидцы сообщают об упавших деревьях и выведенной из эксплуатации городской инфраструктуре.
Издание отмечает, что ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны. В городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссе упала пирамида - башня Голода.
В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе упали «несколько сотен деревьев». Общественный транспорт ходил с перебоями до конца дня - из-за оборванных во многих местах проводов.
По информации "Медузы", местное МЧС вовремя не известило горожан о шторме, предупредив с помощью смс только о грозе и сильном ветре. Но сообщения получили не все.
Из-за урагана температура воздуха в Москве понизилась на десять градусов - до 15 градусов.
Непогода может вернуться в Москву вечером 29 мая; неблагоприятный прогноз сохранится до утра 30 мая.
Как сообщал УНИАН, в результате урагана повреждена крыша Сенатского дворца на территории Московского Кремля.
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