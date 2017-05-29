Москву накрыл мощный ураган: 11 погибших, полсотни раненых и уничтоженная инфраструктура (фоторепортаж)

Шквальный ветер срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны, валил рекламные щиты и остановки общественного транспорта.

Ураган в Москве / фото: соцсети

В понедельник, 29 мая, Москву и Подмосковье накрыл шквальный ветер с дождем и градом. В результате погибли по меньшей мере 11 человек, более 50 получили травмы. Об этом сообщает Meduza.

Читайте также В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек (фото, видео)В результате были повреждены сотни автомобилей и объекты инфраструктуры. Очевидцы сообщают об упавших деревьях и выведенной из эксплуатации городской инфраструктуре.

Издание отмечает, что ураган повалил рекламные щиты и остановки общественного транспорта, срывал с крыш кровлю и телевизионные антенны. В городе Люберцы упал башенный кран, в Жулебино сорвало укрытие теннисного корта, на Новорижском шоссе упала пирамида - башня Голода.

В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе упали «несколько сотен деревьев». Общественный транспорт ходил с перебоями до конца дня - из-за оборванных во многих местах проводов.

По информации "Медузы", местное МЧС вовремя не известило горожан о шторме, предупредив с помощью смс только о грозе и сильном ветре. Но сообщения получили не все.

Из-за урагана температура воздуха в Москве понизилась на десять градусов - до 15 градусов.

Непогода может вернуться в Москву вечером 29 мая; неблагоприятный прогноз сохранится до утра 30 мая.

Как сообщал УНИАН, в результате урагана повреждена крыша Сенатского дворца на территории Московского Кремля.