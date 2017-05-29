Ураган в Москве повредил Кремль (видео)

19:11, 29 мая 2017
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В результате урагана оказалась повреждена крыша у Сенатского дворца.

twitter.com/oldLentach
Порывы ветра сорвали часть кровли / twitter.com/oldLentach

В результате урагана оказалась повреждена крыша у Сенатского дворца на территории Московского Кремля. Об этом сообщают пользователи соцсетей, распространяя соответствующее видео.

Как видно на снятых кадрах, порывы ветра сорвали часть кровли рядом с куполом.

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Ранее сообщалось, что жертвами урагана стали 11 человек. По разным данным, пострадалали около 40 человек. Из-за урагана температура воздуха в Москве снизилась на десять градусов - до 15 градусов.

Очевидцы сообщают о поваленных деревьях, повреждённых автомобилях и выведенной из строя городской инфраструктуре. Неблагоприятные погодные условия в Московской области оставили без электроснабжения 7,3 тыс. бытовых потребителей.

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