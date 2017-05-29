В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек (фото, видео)

Один ребенок погиб и 25 человек пострадали в результате урагана в ряде районов Подмосковья.

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В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек, сообщает Интерфакс. Отмечается, что насчитываются десятки пострадавших.

Один ребенок погиб и 25 человек пострадали в результате урагана в ряде районов Подмосковья. В городе Раменское дерево упало на 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.

Из-за урагана температура воздуха в Москве снизилась на десять градусов - до 15 градусов.

A post shared by Кэ (@ekaterina_ma9177) on May 29, 2017 at 6:56am PDT

Очевидцы сообщают о поваленных деревьях, повреждённых автомобилях и выведенной из строя городской инфраструктуре. Неблагоприятные погодные условия в Московской области оставили без электроснабжения 7,3 тыс. бытовых потребителей.

#moscowcity Кран сошёл с ума #москва #москвасити #севернаябашня #штормовоепредупреждение A post shared by Илья Лузан (@luz_iliya) on May 29, 2017 at 6:39am PDT

Метеобюро города сообщало, что ураган может продлиться до вечера, прогнозируется выпадение трети месячной нормы осадков.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно о шести погибших.