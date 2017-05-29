В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек (фото, видео)
Один ребенок погиб и 25 человек пострадали в результате урагана в ряде районов Подмосковья.
В Москве количество жертв урагана возросло до 11 человек, сообщает Интерфакс. Отмечается, что насчитываются десятки пострадавших.
Один ребенок погиб и 25 человек пострадали в результате урагана в ряде районов Подмосковья. В городе Раменское дерево упало на 11-летнюю девочку, которая скончалась на месте от полученных травм.
Из-за урагана температура воздуха в Москве снизилась на десять градусов - до 15 градусов.
Очевидцы сообщают о поваленных деревьях, повреждённых автомобилях и выведенной из строя городской инфраструктуре. Неблагоприятные погодные условия в Московской области оставили без электроснабжения 7,3 тыс. бытовых потребителей.
Метеобюро города сообщало, что ураган может продлиться до вечера, прогнозируется выпадение трети месячной нормы осадков.
Как сообщал УНИАН, ранее было известно о шести погибших.
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