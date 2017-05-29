На Москву обрушился ураган: ветер валит деревья и крыши, шесть человек погибли (фото, видео)
Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.
Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости.
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) May 29, 2017
В Москве #ураган . Наблюдаю за миграцией стульев и дорожных ограничителей. pic.twitter.com/qJL7urfHIz— Shoggoth (@all_is_dust) May 29, 2017
Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5— Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) May 29, 2017
Дождь в Москве pic.twitter.com/NJdeCqeJJO— Vladimir Kharitonov (@v_x) May 29, 2017
Новая собянинская программа по борьбе с автомобилями в центре города pic.twitter.com/RZjBPvbpFM— Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017
Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен, что может где-то пройти град. Плохая погода уже привела к жертвам.
Буря разнесла забор #москва #Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L— Andrey (@pearler15) May 29, 2017
Как сообщает Медуза, погибли шесть человек. В одном из случаев, ураган перевернул остановку общественного транспорта.
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека... pic.twitter.com/YayfsjXI6e— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) May 29, 2017
Как сообщал УНИАН, в России из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют более 60 тысяч жителей.
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