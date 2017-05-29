На Москву обрушился ураган: ветер валит деревья и крыши, шесть человек погибли (фото, видео)

Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.

Плохая погода уже привела к жертвам / twitter.com/AlexNaryshkin

Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем / facebook.com/thelentach

В Москве #ураган . Наблюдаю за миграцией стульев и дорожных ограничителей. pic.twitter.com/qJL7urfHIz — Shoggoth (@all_is_dust) May 29, 2017

Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5 — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) May 29, 2017

Жесть A post shared by @banan_banaan on May 29, 2017 at 5:55am PDT

Дождь в Москве pic.twitter.com/NJdeCqeJJO — Vladimir Kharitonov (@v_x) May 29, 2017

Новая собянинская программа по борьбе с автомобилями в центре города pic.twitter.com/RZjBPvbpFM — Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017

Спасибо тебе мой ангел хранитель! Это дерево рухнуло у меня за спиной! Ноги трясутся до сих пор!#уроган#уроганище #ветер#дождь#смерч #ангелхранитель#спасибо#счастливый#счастливчик#ялюблютебяжизнь A post shared by alevtia_d (@alevtia_d) on May 29, 2017 at 5:55am PDT

Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен, что может где-то пройти град. Плохая погода уже привела к жертвам.

Как сообщает Медуза, погибли шесть человек. В одном из случаев, ураган перевернул остановку общественного транспорта.

То чудесное чувство, когда вовремя зашёл в магазин #берегись A post shared by Dima Rachmanov (@dim580) on May 29, 2017 at 6:17am PDT

Как сообщал УНИАН, в России из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют более 60 тысяч жителей.