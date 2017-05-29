На Москву обрушился ураган: ветер валит деревья и крыши, шесть человек погибли (фото, видео)

17:14, 29 мая 2017
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Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков.

twitter.com/AlexNaryshkin
Плохая погода уже привела к жертвам / twitter.com/AlexNaryshkin

Начавшийся в Москве ураган может продлиться до вечера и принести до трети от месячной нормы осадков, порывы ветра достигают 16 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем / facebook.com/thelentach

Жесть

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Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен, что может где-то пройти град. Плохая погода уже привела к жертвам.

Как сообщает Медуза, погибли шесть человек. В одном из случаев, ураган перевернул остановку общественного транспорта.

То чудесное чувство, когда вовремя зашёл в магазин #берегись

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Как сообщал УНИАН, в России из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют более 60 тысяч жителей.

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