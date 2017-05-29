В Киеве завтра без осадков, днем до +26°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 30 мая, в столице без осадков, днем до +26°.

В Киеве завтра без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +21°. Ветер западный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:53, а зайдет в 20:57.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Украине практически без осадков, местами днем до +28°.

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