В Украине завтра сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 29 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 мая в Украине практически без осадков, местами днем до +28°.

В Украине завтра практически без осадков / ua-travels.livejournal.com
В Украине завтра практически без осадков / ua-travels.livejournal.com

На востоке практически без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +26°.

Погода на неделю: в Украину придет летняя жара с грозовыми дождями (карта)

На западе Украины во вторник местами пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +28°.

В северных областях без осадков, температура - до +26°. В центре Украины облачно с прояснениями, температура днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 30 мая – Евдокия. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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