В Австрии после схода оползня спасли 17 человек
В известном австрийском ущелье Лихтенштайнкламм 27 мая произошел крупный обвал горных камней.
В результате обрушения грунта и скалистой породы на один из мостов оказались заблокированы 17 человек.
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На месте происшествия работали спасатели и бригады скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на горноспасательную службу региона.
Операция по спасению людей из заваленного отрезка завершена благополучно, и всех 17 человек и одну собаку подняли на поверхность через спасательную лестницу на одной из троп.
Пять человек пострадали, работники Красного Креста оказали им помощь на месте, после чего они были госпитализированы.
По мнению геологов, обвал скалы произошел из-за слишком высокой температуры воздуха.
Напомним, в результате схода оползня в провинции Южный Сулавеси (Индонезия) погибли семь человек.
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