Сильный град уничтожил виноградники на востоке Грузии

14:34, 29 мая 2017
1229
0

Сильный град нанес ущерб трем селам (Джугаани, Бодбисхеви и Тибаани) Сигнахского района Грузии. 

В Грузии выпал крупный град / Голос Карпат
В Грузии выпал крупный град / Голос Карпат

Особенно сложное положение в Тибаани, где град уничтожил сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, овощи, виноградники, сообщает "Новости Грузии" со ссылкой на "Рустави-2".

На Одессу обрушились град и ливень (фоторепортаж, видео)

"К счастью, у меня не было информации о том, что пострадали скот и птица. Однако виноградники сильно пострадали - почти на 80-90%. Местами остались одни стволы", - сообщила представитель местного самоуправления Тибаани Лия Мадзгарашвили.

По словам местных жителей, град "величной с орех" уничтожил овощи и виноградники.

Напомним, в тихоокеанском государстве Самоа всего второй раз за всю историю метеонаблюдений выпал град.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди (видеопрогоноз)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 65 человек
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек Из-за наводнения на юге Китая пострадали более 20 тысяч человек
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей