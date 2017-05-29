Сильный град уничтожил виноградники на востоке Грузии

Сильный град нанес ущерб трем селам (Джугаани, Бодбисхеви и Тибаани) Сигнахского района Грузии.

В Грузии выпал крупный град / Голос Карпат

Особенно сложное положение в Тибаани, где град уничтожил сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, овощи, виноградники, сообщает "Новости Грузии" со ссылкой на "Рустави-2".

Читайте также На Одессу обрушились град и ливень (фоторепортаж, видео)

"К счастью, у меня не было информации о том, что пострадали скот и птица. Однако виноградники сильно пострадали - почти на 80-90%. Местами остались одни стволы", - сообщила представитель местного самоуправления Тибаани Лия Мадзгарашвили.

По словам местных жителей, град "величной с орех" уничтожил овощи и виноградники.

Напомним, в тихоокеанском государстве Самоа всего второй раз за всю историю метеонаблюдений выпал град.