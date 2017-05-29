В Рио-де-Жанейро из-за сильного тумана отменили более 50 авиарейсов

В воскресенье, 28 мая, из аэропорта Сантос-Дюмон (Рио-де-Жанейро, Бразилия) из-за тумана были задержаны более 50 авиарейсов.

Туман над Рио-де-Жанейро / Globo

Аэропорт Сантос-Дюмон, расположенный в центре города, был закрыт и для приема самолетов. Прибывающие туда самолеты перенаправляли в другие гавани, передает ТАСС со ссылкой на бразильский телеканал Globo.

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Туман охватил город утром 28 мая. Сейчас аэропорт возобновил свою рабту.

Напомним, возле Армона (штат Калифорния, США) из-за густого тумана в аварию попали не менее 50 автомобилей.