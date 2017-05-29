Погода на неделю: в Украину придет летняя жара с грозовыми дождями (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине практически каждый день будет жарко, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет на западе и в центре - до +27°. В остальных регионах днем столбик термометра поднимется до +26°.
Во вторник, 30 мая, практически без осадков. Днем в центре и на западе до +28°, в остальных регионах +24°...+27°.
В среду, 31 мая, на западе пройдут дожди с грозами. Днем на востоке ожидается до +30°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +8°...+16°, днем на юге до +29°.
В пятницу без осадков. На юге днем до +26°, в остальных регионах +20°...+24°.
3 и 4 июня в Украине будет солнечно и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской и Сумской областях - до +7°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +20°...+25°. В воскресенье ночью на востоке до +8°, днем в Украине +20°...+28°.
Народный прогноз
29 мая – Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. 30 мая – Евдокия Свистунья. Люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +27° (карта)
31 мая – Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот — последний дубовый лист развернет".
1 июня — Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать. 2 июня — Талагия. Идет дождь — все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.
3 июня — Константина. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой. 4 июня — мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°