В Чили произошло землетрясение

11:23, 29 мая 2017
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В воскресенье, 28 мая, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 145 км на север от города Калама. Очаг землетрясения залегал на глубине 139,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.

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