В Индии почти 20 человек погибли от ударов молний

Не менее 18 человек погибли в результате ударов молний в индийском штате Бихар.

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В штате прошли сильные дожди, которые сопровождались грозой и сильным ветром, который повредил несколько зданий, сообщает oneindia.com со ссылкой на PTA.

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18 человек погибли от травм, полученных во время ударов молний. Еще пятеро скончались из-за обрушения стен из-за сильного ветра во время грозы.

Также отмечается, что 30-31 мая в Индии начнется сезон дождей.

Напомним, в результате наводнений на Шри-Ланке погибли 164 человека.