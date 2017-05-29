В Индии почти 20 человек погибли от ударов молний

10:31, 29 мая 2017
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Не менее 18 человек погибли в результате ударов молний в индийском штате Бихар.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В штате прошли сильные дожди, которые сопровождались грозой и сильным ветром, который повредил несколько зданий, сообщает oneindia.com со ссылкой на PTA.

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18 человек погибли от травм, полученных во время ударов молний. Еще пятеро скончались из-за обрушения стен из-за сильного ветра во время грозы. 

Также отмечается, что 30-31 мая в Индии начнется сезон дождей.

Напомним, в результате наводнений на Шри-Ланке погибли 164 человека.

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