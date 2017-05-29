Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 160 человек (фоторепортаж)

В результате наводнений на Шри-Ланке погибли 164 человека.

Наводнение на Шри-Ланке / Reuters

Еще 104 человека числятся пропавшими без вести, передает "РИА Новости" со ссылкой на Центр реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки.

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Также сообщается, что 29 и 30 мая во многих регионах страны ожидается штормовой ветер, достигающий скорости 80 км/ч, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.

Напомним, ранее сообщалось о 151 погибшем.