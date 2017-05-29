В Киеве сегодня днем до +27°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве сегодня бедут тепло / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:44, а зайдет в 20:15.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 мая, в Украине без осадков, местами потеплеет до +27°.

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