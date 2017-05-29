В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +27° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 29 мая, в Украине без осадков, местами потеплеет до +27°.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +24°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +25°.

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На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями, днем до +26°.

В северных областях без осадков, температура до +27°. В центре Украины переменная облачность. Температура днем до +27°.

Прогноз на 29 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 мая – Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур.

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