Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

03:04, 29 мая 2017
1618
0

Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам.

REUTERS
Последствия стихии на Шри Ланке / REUTERS

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы, передает Би-Би-Си.

На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни, и, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время они не прекратятся.

В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)

Более разрушительным было только наводнение мая 2003 года, когда в результате ливней и сильного ветра погибли 250 человек и были разрушены 10 000 домов.

Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам. Вместе с ними работают военные - они предоставили катера и вертолеты.

REUTERS
REUTERS

Как сообщает местная газета Daily Mirror, в Коломбо прибыл второй корабль индийского военно-морского флота - десантное судно "Шардул" с грузом гуманитарной помощи и надувными лодками. Ранее в субботу к берегам Шри-Ланки подошел корвет "Кирч".

Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украину придет похолодание - синоптик Завтра в Украину придет похолодание - синоптик
Северо-запад Франции пострадал от наводнений Северо-запад Франции пострадал от наводнений
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото) Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
78 %
759 мм
3.7 м/с
36 %
Лента новостей