Более 150 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке

Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам.

Последствия стихии на Шри Ланке / REUTERS

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы, передает Би-Би-Си.

На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни, и, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время они не прекратятся.

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Более разрушительным было только наводнение мая 2003 года, когда в результате ливней и сильного ветра погибли 250 человек и были разрушены 10 000 домов.

Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам. Вместе с ними работают военные - они предоставили катера и вертолеты.

REUTERS

Как сообщает местная газета Daily Mirror, в Коломбо прибыл второй корабль индийского военно-морского флота - десантное судно "Шардул" с грузом гуманитарной помощи и надувными лодками. Ранее в субботу к берегам Шри-Ланки подошел корвет "Кирч".

Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.