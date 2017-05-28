В Украине воцарится летняя погода - синоптик

Завтра погода порадует украинцев.

Наконец в Украине будет тепло / фото mosaicon.hu

В понедельник, 29 мая, в Украине ожидается практически летняя погода. Температура воздуха днем +20+26°.

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"Ночь, которая угрожала несколько дней назад нашему северо-востоку заморозками, передумала. Все приближенные к нулю градуса оттянулись на северо-восток за границу Украины. Поэтому ночью там будет прохладно, но безопасно", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

А днем, по ее словам, будет сухо и солнечно по всей Украине, лишь несколько влажных облаков "покрутится" в центре, Приазовье и на Сумщине.

"Завтра в столице - солнышко и очень теплая погода", - прогнозирует синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, в целом лето в Украине будет "среднестатистическим", без особой жары, да и дождей пройдет достаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий.