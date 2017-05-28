В Украине воцарится летняя погода - синоптик
Завтра погода порадует украинцев.
В понедельник, 29 мая, в Украине ожидается практически летняя погода. Температура воздуха днем +20+26°.
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"Ночь, которая угрожала несколько дней назад нашему северо-востоку заморозками, передумала. Все приближенные к нулю градуса оттянулись на северо-восток за границу Украины. Поэтому ночью там будет прохладно, но безопасно", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
А днем, по ее словам, будет сухо и солнечно по всей Украине, лишь несколько влажных облаков "покрутится" в центре, Приазовье и на Сумщине.
"Завтра в столице - солнышко и очень теплая погода", - прогнозирует синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, в целом лето в Украине будет "среднестатистическим", без особой жары, да и дождей пройдет достаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий.
Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°