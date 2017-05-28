В Турции произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Турцию сотрясло мощное землетрясение / фото emsc-csem.org

В Турции в провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом передает Reuters, ссылаясь на телекомпанию CNN Turk.

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Подземные толчки были зафиксированы в районе Саруханлы в Манисе на глубине 10 км, их последствия были ощутимы в соседних городах.

По предварительной информации, землетрясение не привело к жертвам и не нанесло ущерб. Отмечается, что землетрясение произошло в 16:53 по Гринвичу.

Как сообщала Погода УНИАН, в среду, 24 мая, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 5,1.