В Киеве сегодня ожидается гроза и кратковременный дождь

Температура днем в столице - около 20°.

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь в столице / фото УНИАН

В ближайшие два часа с сохранением до конца суток в столице ожидается гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также на сегодня синоптики прогнозируют в Киеве переменную облачность и кратковременный дождь. Температура днем около 20°.

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Завтра, 28 мая, без осадков, температура ночью 7-9°, днем 22-24°. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/сек.