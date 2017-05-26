В результате наводнений в Шри-Ланке погибли 25 человек

16:00, 26 мая 2017
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В Шри-Ланке в результате наводнений и оползней погибли не менее 25 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще десятки людей пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В результате наводнения в Китае погибли семь человек

"Не менее пяти оползней сошло в нескольких местах в Калутаре", - говорится в сообщении.

Центр борьбы со стихийными бедствиями сообщил, что 25 человек погибли и 42 пропали без вести.

В поисково-спасательной операции задействованы более 400 военных.

Напомним, департамент Санта-Крус в Боливии пострадал от сильных дождей и ветра.

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