В России из-за лесных пожаров более 500 человек остались без крыши над головой

В Красноярском крае (РФ) 533 человека из-за лесных пожаров остались без крыши над головой.

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Среди них - 67 детей в городе Канске, поселке Стрелка (входит в городской округ Лесосибирск) и двух поселках Нижнеингашского и Бирюлюсского районов, передает ТАСС.

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Крупные пожары унесли жизни трех человек. Два человека погибли в Канске, их личности устанавливаются. О третьем погибшем, 77-летнем жителе поселка Тиличет, стало известно 25 мая.

Отмечается, что еще два человека находятся в больницах Канска и Лесосибирска, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в России на территории Красноярского края и Иркутской области за сутки в результате пожаров сгорело более 170 домов.