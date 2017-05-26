Сильный ливень накрыл Киев, некоторые районы затопило (фото, видео)

13:28, 26 мая 2017
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Сегодня, 26 мая, в столице с утра прошел сильный дождь.

Киев сегодня накрыло дождем / фото instagram.com/mr_1ggy/
Киев сегодня накрыло дождем / фото instagram.com/mr_1ggy/

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видео сегодняшнего ливня в Киеве.

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Из-за непогоды особенно не повезло автомобилистам. Так, dtp.kiev.ua опубликовал в Facebook фото подтопленного автомобиля на Лукьяновке.

Публикация от Iggy (@mr_1ggy)

Кроме того, под дождем в Киеве прошли торжественные линейки в некоторых школах. 

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