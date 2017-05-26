Спасатели предупреждают о подъемы уровней воды на реках Украины

13:00, 26 мая 2017
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Сегодня, 26 мая, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды.

galleryua.com
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +23° (карта)

"26 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 24 мая", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

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