Погода на выходные: в Украине будет тепло, в субботу местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, +13°...+23°.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +23° (карта)
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +11°...+21°.
В Луцке в субботу ночью +9°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +23°, ясно и без осадков.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +11°, днем +22°, возможен дождь. В воскресенье +11°...+24°.
В Харькове в субботу пройдет ливень, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+23°.
В Симферополе завтра переменная облачность, +12°...+23°. В воскресенье +13°...+21°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ливень, температура до +13°. В воскресенье без осадков, ночью +3°, днем +17°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем до +22°.
В Трускавце в субботу ожидаются осадки, температура до +18°. В воскресенье температура днем +21°, без осадков.
В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +9° …+22°.
В Затоке в субботу ливень, температура ночью +12°, днем до +21°. В воскресенье без осадков, до +23°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +11° …+23°, в воскресенье до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+27°... +11°
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Донецк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+21°... +7°
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Киев+20°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+19°... +7°
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Львов+18°... +7°
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Николаев+28°... +13°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Ровно+19°... +6°
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Симферополь+25°... +14°
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Сумы+19°... +7°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницкий+19°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+19°... +8°
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Черновцы+23°... +10°