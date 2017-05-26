Погода на выходные: в Украине будет тепло, в субботу местами пройдут дожди (карта)

12:00, 26 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

В субботу в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В субботу в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +20°. В воскресенье облачно с прояснениями, +13°...+23°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +23° (карта)

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +19°. В воскресенье солнечно, +11°...+21°.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +20°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +23°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха +8°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +11°, днем +22°, возможен дождь. В воскресенье +11°...+24°.

В Харькове в субботу пройдет ливень, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.

Прогноз на 27 мая / УНИАН
Прогноз на 27 мая / УНИАН
Прогноз на 28 мая / УНИАН
Прогноз на 28 мая / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +11°...+23°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +12°...+23°. В воскресенье +13°...+21°, ливень.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, температура до +24°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье температура до +22°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье +10°...+22°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ливень, температура до +13°. В воскресенье без осадков, ночью +3°, днем +17°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье без осадков, ночью +7°, днем до +22°.

В Трускавце в субботу ожидаются осадки, температура до +18°. В воскресенье температура днем +21°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, +20°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +9° …+22°.

В Затоке в субботу ливень, температура ночью +12°, днем до +21°. В воскресенье без осадков, до +23°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +11° …+23°, в воскресенье до +24°.

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Погода в Украине

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