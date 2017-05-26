На востоке Австралии прошли рекордные дожди

Сильные дожди прошли на востоке Австралии.

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В частности, в городе Голд Кост за один день выпало 52 мм осадков, что составляет половину месячной нормы мая, сообщает Al Jazeera.

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В городе Нарума (штат Новый Южный Уэльс) за сутки выпало 92 мм осадков, что превышает средние показатели месяца.

Наиболее разрушительные ливни были зафиксированы в Тасмании. На острове Флиндерс за 24 часа выпало 110 мм дождя, в то время как среднее значение месяца составляет 78 мм. Ливни сопровождались сильны ветром, сила которого достигала 80 км/ч. В связи со сложными погодными условиями местное метеобюро выпустило штормовое предупреждение.

Напомним, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.