На востоке Австралии прошли рекордные дожди

11:24, 26 мая 2017
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Сильные дожди прошли на востоке Австралии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В частности, в городе Голд Кост за один день выпало 52 мм осадков, что составляет половину месячной нормы мая, сообщает Al Jazeera.

Ямайка пострадала от масштабного наводнения

В городе Нарума (штат Новый Южный Уэльс) за сутки выпало 92 мм осадков, что превышает средние показатели месяца.

Наиболее разрушительные ливни были зафиксированы в Тасмании. На острове Флиндерс за 24 часа выпало 110 мм дождя, в то время как среднее значение месяца составляет 78 мм. Ливни сопровождались сильны ветром, сила которого достигала 80 км/ч. В связи со сложными погодными условиями местное метеобюро выпустило штормовое предупреждение.

Напомним, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.

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