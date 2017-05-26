В Боливии сотни людей пострадали из-за наводнения

10:33, 26 мая 2017
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Департамент Санта-Крус в Боливии пострадал от сильных дождей и ветра. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В частности, в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра из-за наводнения пострадали более 200 семей, передает Floodlist.

Ямайка пострадала от масштабного наводнения

Сообщается, что в целом наводнения охватили не менее 30 районов. По информации местных властей, повреждены около 100 домов.

Метеорологи сообщили, что в Санта-Крус за 24 часа выпало более 126 мм осадков, что соответствует норме за весь май.

Напомним, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.

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