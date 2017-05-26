В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +21°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 мая, в столице пройдет дождь, днем до +21°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
Отголоски румынского землетрясения докатились до Одесской области
Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 20:53.
Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На востоке до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+26°... +10°
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Донецк+24°... +9°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+25°... +9°
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Луганск+22°... +8°
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Луцк+28°... +13°
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Львов+26°... +13°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+23°... +11°
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Ровно+29°... +13°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+22°... +10°
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Херсон+27°... +11°
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Хмельницкий+28°... +12°
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Черкассы+25°... +12°
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Чернигов+26°... +11°
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Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +28 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков: 14 %
Восход: 05:47
Закат 20:27
Фаза луны:
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