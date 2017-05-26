В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 мая, в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 20:53.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На востоке до +23°.

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