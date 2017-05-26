В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +21°

08:30, 26 мая 2017
852

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 мая, в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

Отголоски румынского землетрясения докатились до Одесской области

Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 20:53. 

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На востоке до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей