Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на востоке днем до +23° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами. На востоке до +23°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет на Волыни - до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +22°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +23°.

Прогноз на 26 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 мая – Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоду приносил с собой комаров.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.