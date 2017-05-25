Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +21°

17:00, 25 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 20:53. 

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке днем до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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