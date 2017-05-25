В Украине завтра местами пройдут дожди, на востоке днем до +23° (видеопрогноз)

16:30, 25 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 26 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на востоке днем до +23°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / volynnews.com
В Украине завтра местами пройдут дожди / volynnews.com

На востоке без осадков, температура днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +22°.

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На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Волынской области - до +21°.

В северных областях ожидаются осадки, температура - до +22°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +23°.

Согласно народному прогнозу, 26 мая – Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоду приносил с собой комаров.

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