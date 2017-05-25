На юго-западе Китая 23 тысячи человек пострадали от проливных дождей
С 20 по 24 мая на часть районов города центрального подчинения Чунцин на юго-востоке Китая обрушились сильнейшие с начала нынешнего сезона паводков проливные дожди.
Ливневые дожди продолжались 92 часа, максимальное количество осадков достигло 194,6 мм, передает Xinhua со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой.
В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)
Отмечается, что дожди нарушили нормальный ритм жизни более 23 тыс. жителей, один человек погиб, 660 человек были эвакуированы. Кроме того, из-за ливней пострадали 1397 га посевов сельскохозяйственных культур, обрушилось 240 помещений.
Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.
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