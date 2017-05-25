На юго-западе Китая 23 тысячи человек пострадали от проливных дождей

15:44, 25 мая 2017
711

С 20 по 24 мая на часть районов города центрального подчинения Чунцин на юго-востоке Китая обрушились сильнейшие с начала нынешнего сезона паводков проливные дожди.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ливневые дожди продолжались 92 часа, максимальное количество осадков достигло 194,6 мм, передает Xinhua со ссылкой на городской штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

В Чили из-за наводнения эвакуировали три тысячи человек (видео)

Отмечается, что дожди нарушили нормальный ритм жизни более 23 тыс. жителей, один человек погиб, 660 человек были эвакуированы. Кроме того, из-за ливней пострадали 1397 га посевов сельскохозяйственных культур, обрушилось 240 помещений.

Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +26°
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей