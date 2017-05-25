Киевлян предупреждают о пожарной опасности

Сегодня, 25 мая, в столице сохранится высокая пожарная опасность.

В Киеве сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 25 мая по Киеву сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 25 мая в столице без осадков, днем до +20°.