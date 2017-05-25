С начала сезона на Эвересте погибли десять альпинистов
Число погибших на Эвересте альпинистов с начала сезона достигло десяти.
Спасатели обнаружили палатку с телами четырех погибших альпинистов, когда вели поиски тела альпиниста из Словакии, который умер при восхождении на прошлой неделе, сообщает BBC.
В результате схода лавины в Японии пострадали десятки человек (видео)
Все тела погибших были найдены в так называемой "мертвой зоне", где уровень кислорода очень низок.
Ранее на Эвересте погибли австралиец Франческо Маркетти, индиец Рави Кумар, а также 85-летний Мин Бахадур Шерчан, который претендовал на титул старейшего человека, достигшего вершины горы. В конце апреля на Эвересте погиб и известный швейцарский альпинист Ули Штек.
Напомним, в результате схода снежной лавины во французской Савойе на востоке страны погибли по меньшей мере три человека.
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