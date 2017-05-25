Отголоски румынского землетрясения докатились до Одесской области

12:56, 25 мая 2017
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Первый толчок магнитудой 2,9 сменил второй, такой же по силе.

В Измаил из Румынии докатились два подземных толчка / Скриншот
В Измаил из Румынии докатились два подземных толчка / Скриншот

В Измаил из румынской сейсмоактивной зоны Вранча, в среду вечером 24 мая, пришли два подземных толчка.

Колебания почвы докатились в Придунавье в 19:44, первый толчок магнитудой 2,9 сменил второй, такой же по силе, передает "Город 24".

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Это уже третье значительное по мощности землетрясение в мае на территории Одесской области. 

Как сообщала Погода УНИАН, 19 мая жители южных районов Одесской области ощутили землетрясение. Эпицентр подземных сдвигов был расположен в Румынии. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания силой 4,5.

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