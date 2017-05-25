В России за сутки в результате пожаров сгорело более 170 домов, два человека погибли (фото)

12:29, 25 мая 2017
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В России на территории Красноярского края и Иркутской области за сутки в результате пожаров сгорело более 170 домов, двое погибло, сотни остались без жилья.

Пожар в Красноярском крае / trk7.ru
Пожар в Красноярском крае / trk7.ru

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пострадали 10 населенных пунктов, огнем уничтожен 171 жилой дом и 15 нежилых строений", - сказал собеседник агентства.

Площадь лесного пожара на севере Китая превысила 8 тысяч га

По его словам, в этих домах проживали 633 человека, в том числе 95 детей.

По данным следственного комитета в Красноярском крае в городе Канск в результате жаркой погоды и значительных порывов ветра сгорело 52 дома, два человека погибло.

При этом в МЧС РФ заверяют, что пожарно-спасательные подразделения предотвратили техногенную катастрофу в Красноярском крае, отстояв от пожаров химически опасные объекты.

Кроме того, от многочисленных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области пожарным также удалось отстоять более 5000 домов.

По поручению президента РФ глава МЧС России Владимир Пучков с оперативной группой чрезвычайного ведомства прибыл в Красноярский край, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка, чтобы на месте проконтролировать ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания всесторонней помощи пострадавшим.

Лесной пожар в РФ / trk7.ru
Лесной пожар в РФ / trk7.ru
Пожар в Красноярском крае / trk7.ru
Пожар в Красноярском крае / trk7.ru

Ранее сообщалось, что в Сибири и на Дальнем Востоке площадь лесных пожаров превысила 8 тыс. га.

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