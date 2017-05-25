В результате наводнения в Китае погибли семь человек
В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.
Наводнение также разрушило около 100 зданий, экономический ущерб составил около 8,7 миллиона долларов, передает "РИА Новости" со ссылкой агентство Xinhua.
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23 и 24 мая в четырех городах региона прошли сильные дожди, которые вызвали наводнение и привели к значительным разрушениям.
По данным местных властей, более 100 домов были разрушены, также пострадало порядка 1330 гектаров сельхозугодий.
Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.
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