В результате наводнения в Китае погибли семь человек

11:30, 25 мая 2017
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В результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли семь человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Наводнение также разрушило около 100 зданий, экономический ущерб составил около 8,7 миллиона долларов, передает "РИА Новости" со ссылкой агентство Xinhua.

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23 и 24 мая в четырех городах региона прошли сильные дожди, которые вызвали наводнение и привели к значительным разрушениям.

По данным местных властей, более 100 домов были разрушены, также пострадало порядка 1330 гектаров сельхозугодий.

Напомним, из-за сложных погодных условий в 10 районах Ямайки объявили предупреждение о наводнении.

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