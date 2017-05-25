Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины
25-26 мая на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 25 мая на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Боржава и Латорица - 2,0-3,0 м, с возможным выходом воды на пойму. В местах сильных ливней возможно формирование значительного местного стока с угрозой подтопления пониженных территорий; мимолетное поднятие уровней воды на малых водотоках на 0,5-1,0 м; образование селевых потоков.
В связи с ожидаемыми сильными ливнями 25 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках рек до 2,0 м над уровнями 23 мая на 08:00. Местами возможен выход воды на заводь. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.
25-26 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 24 мая.
Напомним, в четверг, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами. В центре до +24°.
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