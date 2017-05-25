Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках западной Украины

10:33, 25 мая 2017
782

25-26 мая на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

УНИАН
На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня днем до +20°, без осадков

Так, 25 мая на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Боржава и Латорица - 2,0-3,0 м, с возможным выходом воды на пойму. В местах сильных ливней возможно формирование значительного местного стока с угрозой подтопления пониженных территорий; мимолетное поднятие уровней воды на малых водотоках на 0,5-1,0 м; образование селевых потоков.

В связи с ожидаемыми сильными ливнями 25 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках рек до 2,0 м над уровнями 23 мая на 08:00. Местами возможен выход воды на заводь. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования селей.

25-26 мая на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 08:00 24 мая.

Напомним, в четверг, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами. В центре до +24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов Ущерб США от урагана Альберто могут достичь миллиарда долларов
Завтра в Украину придет настоящая летняя жара Завтра в Украину придет настоящая летняя жара
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек Число жертв наводнения на Шри-Ланке увеличилось до 12 человек
Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу Синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта) В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на юге до +30° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей