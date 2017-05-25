В России площадь лесных пожаров превысила 8 тысяч га
В Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) площадь лесных пожаров превысила 8 тыс. га.
В частности, в Красноярском крае площадь возгораний за сутки возросла более чем в десять раз, передает ТАСС со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.
На севере Китая более 3 тысяч человек задействованы в тушении лесного пожара
"По данным на 00:00, площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла более чем в десять раз до 4 тыс. га. В Иркутской области горит более 800 га, в Бурятии - почти 500 га, в Туве - 200 га, в Забайкалье - чуть более 100 га, небольшие пожары действуют в Томской области (80 га). Всего на территории Сибири - 7 тыс. га", - говорится в сообщении.
На Дальнем Востоке охвачено огнем более 1 тысячи га: в Амурской области горит 630 га, в Хабаровском крае - 470 га, в Якутии - 130 га. Небольшие по площади пожары - в Приморье.
Напомним, площадь возгорания в лесном массиве в хошуне Чэнь-Барга-Ци города Хулун-Буир (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай) достигла 8,4 тыс. га.
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