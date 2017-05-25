В Киеве сегодня днем до +20°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в столице без осадков, днем до +20°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

Читайте также В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами. В центре до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.