В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди с грозами. В центре до +24°.

На западе Укрианы сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +22°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди с грозами. Днем до +18°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура до +20°. В центре Украины местами пройдут дожди. Температура днем до +24°.

Прогноз на 25 мая / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины и просили защитить их от пожаров.

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