В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +20°

17:00, 24 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 25 мая, в столице пройдет дождь, днем до +20°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 5.2 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:58, а зайдет в 20:51. 

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре днем до +24°.

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