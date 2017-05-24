В Украине завтра сохранится теплая погода, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

16:30, 24 мая 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, в центре днем до +24°.

На западе Украины завтра пройдут дожди / УНИАН
На западе Украины завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +22°.

В Глухове Сумской области от удара молнии погиб полицейский

На западе Украины в четверг пройдут дожди, местами с грозами. Днем до +18°.

В северных областях местами ожидаются осадки, температура - до +20°. В центре Украины практически без осадков, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 25 мая – Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины и просили защитить их от пожаров.

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