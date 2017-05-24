В среду, 24 мая, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В Индонезии произошло землетрясение / CNN

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 119 км на восток от населенного пункта Малили (Malili). Очаг землетрясения залегал на глубине 15,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана погибли три человека.