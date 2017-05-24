Синоптики дали прогноз на лето: без экстремальной жары и с температурными "качелями"
Синоптики говорят, что летом стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий.
Долгожданное тепло придет точно по календарю - 1 июня, обещают синоптики. Причем, жара под +30 и выше продлится три недели и спадет лишь после 20 июня.
В целом лето будет "среднестатистическим", без особой жары, да и дождей пройдет предостаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий, передает Сегодня.
По словам замначальника Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадкам. Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее, до +15 и ниже, особенно в первой декаде.
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Согласно прогнозам Прокопенко, "макушка лета" - июль - окажется жаркой (температура поднимется до +32), но с ливнями. "После осадков, как правило, холодает, но ненадолго, так как это все же июль, — сказал нам Прокопенко. — В Одесской области и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом".
Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. Отсюда и регулярные температурные "качели": после дождя будет холодать ночами до 12—15 градусов, а днем среднесуточная температура будет +18—24.
В целом, по словам метеорологов, лето обещает быть нестабильным. "Все лето ожидаем неустойчивую погоду: то жарко, то холодно. Естественно, что все эти переходы должны быть дождливыми", — рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Вазира Мартазинова.
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