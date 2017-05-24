Жителей Киева предупреждают о пожарной опасности

Сегодня, 24 мая, в столице ожидается высокая пожарная опасность.

В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также Сегодня в Украине местами потеплеет до +26°, на западе пройдут сильные дожди (карта)

"По данным Укргидрометцентра, 24 мая по Киеву ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, в среду, 24 мая, в столице без осадков, днем до +26°.