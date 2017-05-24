Жителей Киева предупреждают о пожарной опасности

14:31, 24 мая 2017
1961

Сегодня, 24 мая, в столице ожидается высокая пожарная опасность.

В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Украине местами потеплеет до +26°, на западе пройдут сильные дожди (карта)

"По данным Укргидрометцентра, 24 мая по Киеву ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, в среду, 24 мая, в столице без осадков, днем до +26°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео) Из-за непогоды на одном из украинских курортов затопило половину баз отдыха: людей эвакуируют (видео)
Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных Дожди и похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных
Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди Завтра в Украине солнечно, преимущественно без осадков, но на Западе возможны дожди
На Херсонщине произошло два лесных пожара На Херсонщине произошло два лесных пожара
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек В Йемене жертвами тропического циклона стали 18 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
84 %
762 мм
2.0 м/с
14 %
Лента новостей